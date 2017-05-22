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Российские кондитеры могут потерять $15-17 млн из-за введения Украиной пошлин на шоколад

Экономика и бизнес
22 мая, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Украина ввела пошлину в размере 31,33% на ввозимые российский шоколад и иные продукты, содержащие какао

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кондитеры из России могут недополучить $15-17 млн из-за введенной Украиной антидемпинговой пошлины в размере 31,33% на российский шоколад и иные продукты, содержащие какао. Об этом говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

"Российские производители кондитерских изделий давно уже осваивают новые рынки, так что компенсировать в среднесрочной перспективе выпадающие из-за заградительных пошлин объемы, задача посильная. Тем не менее на Украину приходились достаточно заметные объемы поставок, и по расчетам ЦИКР российские кондитеры только по итогам 2017 года могут недополучить около $15-17 млн", - сообщает исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина.

По данным экспертов, в 2016 году на Украину было экспортировано 7,5 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму $22,9 млн. Украина является шестым по величине покупателем этого вида сладостей, на нее приходится почти 5% российского экспорта шоколадных изделий.

Как говорится в сообщении, в масштабах всего экспорта кондитерских изделий, произведенных в России, доля приходящаяся на поставки именно шоколадных кондитерских изделий на Украину составляет 2,6% в стоимостном выражении и 1,8% в натуральном. Основные регионы поставщики - это Москва и Московская область, а также Пензенская, Ростовская и Самарская области, на них вместе приходилось около 65% всех поставок шоколадных изделий из России на Украину. Эти же регионы являются и крупнейшими производителями шоколадных кондитерских изделий в России.

Ранее украинской Межведомственной комиссией по международной торговле было принято решение о введении антидемпинговой пошлины в размере 31,33% на ввозимые российский шоколад и иные продукты, содержащие какао. Пошлину начнут взимать в июне, через 30 дней после опубликования соответствующего указа, срок действия пошлины - пять лет.

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