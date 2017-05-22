Аэропорт Пулково готов к ПМЭФ и не ожидает ограничений для пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Аэропорт Пулково полностью готов к приему гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Об этом журналистам сообщил коммерческий директор управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" Евгений Ильин.

"Мы полностью готовы к обслуживанию ПМЭФ, у нас давно отлажена система, никаких ограничений в аэропорту быть не должно. Возможно временное закрытие воздушного пространства, но на пассажирах это никак не отразится", - сказал Ильин. По его словам, транспорт, аккредитованный на форум, будет проезжать на территорию аэропорта по пропускам в общем потоке. Будут действовать усиленные меры безопасности.

Представитель аэропорта отметил, что время проведения ПМЭФ не является пиковым с точки зрения нагрузки. "Идет рост частной авиации и увеличивается наполняемость рейсов", - подчеркнул он, не назвав конкретных цифр.

В прошлом году накануне форума аэропорт обслужил порядка 600 рейсов и 47,5 тыс. человек.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 1 по 3 июня 2017 года. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.