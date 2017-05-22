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Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле

Экономика и бизнес
22 мая, 13:28 UTC+3 СТАМБУЛ 22, мая. /ТАСС

Подписи под документом поставили вице-премьеры двух государств - Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, 22 мая

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, 22 мая

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле, подписи под документом поставили вице-премьеры двух государств - Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

На церемонии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Медведев 22 мая принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого он провел переговоры со своим турецким коллегой. Как ранее сообщали в пресс-службе правительства РФ, в рамках визита в Стамбул у российского премьера также должны состояться переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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