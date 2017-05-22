Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле

СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле, подписи под документом поставили вице-премьеры двух государств - Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

На церемонии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Медведев 22 мая принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого он провел переговоры со своим турецким коллегой. Как ранее сообщали в пресс-службе правительства РФ, в рамках визита в Стамбул у российского премьера также должны состояться переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.