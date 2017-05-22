Страны-члены ОЧЭС приняли декларацию о будущем развитии организации

СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Страны-члены Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) на саммите в Стамбуле в понедельник приняли итоговую декларацию о целях и будущем развитии организации. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Саммит рассматривал вопросы, связанные с нашей организацией, вопросы, связанные с двусторонними взаимоотношениями между нашими странами-членами организации на самом высоком уровне. Все страны-члены организации приняли декларацию саммита, которая указывает на цели и будущее развитие нашей организации", - сказал президент.

Эрдоган отметил, что одной из задач ОЧЭС является устойчивое развитие, которое и стало основной темой президентства Турции в организации. "В то время, как во всем мире экономическое неравенство продолжает иметь место, устойчивое развитие, как мы знаем, может остаться только лозунгом. Необходимо помнить о том, что миллиарды людей живут в бедности, в нищете и во имя устойчивого развития все должны прилагать намного больше усилий. Организация ЧЭС в этом смысле может стать пионером, мы в это верим", - отметил он.

По словам президента, с этой целью во время председательства Турции в ОЧЭС были проведены заседания отраслевых министров, в том числе по экономике и по сельскому хозяйству. 21 июня планируется заседание министров по здравоохранению. Эрдоган в ходе пресс-конференции также пожелал удачи Украине, которая в июне в Стамбуле примет председательство в ОЧЭС. "Я хотел бы выразить благодарность всем странам, которые оказали поддержку нашему председательству, и я бы хотел пожелать Украине успехов во время ее председательства во второй половине 2017 года", - сказал президент Турции.

Ранее сообщалось, что участники встречи представителей МИД стран ОЧЭС согласовали проект декларации. В российском дипведомстве отметили, что документ посвящен перспективам наращивания многостороннего экономического сотрудничества между странами Причерноморья, повышению практической отдачи от деятельности Организации, ее дальнейшим приоритетам. Россию на саммите ОЧЭС представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ОЧЭС - региональная экономическая структура, которая объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд стран и международных структур имеют статус наблюдателя при организации. В ее рамках действуют органы, связанные с ОЧЭС, - Черноморский банк торговли и развития и Международный центр Черноморских исследований.