"Аэрофлот" застраховался от управленческих ошибок на $100 млн

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "АльфаСтрахование" застраховала ответственность директоров и должностных лиц ПАО "Аэрофлот". Общий лимит ответственности составил 100 млн долларов, говорится в сообщении страховой компании.
Страховка покрывает компенсацию ущерба, причиненного третьим лицам в результате ошибок и упущений директоров и должностных лиц при руководстве компанией, отмечается в сообщении.
Начальная цена контракта составляла 105 тыс. долларов.
"На Западе страхование ответственности директоров от управленческих ошибок является обычной практикой, поэтому около 90% крупных компаний приобретают полисы D&O (Directors & Officers Liability Insurance - прим. ТАСС). В России этот вид страхования распространен меньше", - цитирует пресс-служба руководителя управления страхования финансовых рисков "АльфаСтрахование" Андрея Макаренцева.
"Аэрофлот" - крупнейший международный перевозчик России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1000 пунктов в 187 странах.
Группа "АльфаСтрахование" входит в состав финансово- промышленного консорциума "Альфа-Групп". В России у страховой группы более 270 региональных представительств и 24,8 млн клиентов.