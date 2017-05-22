"Роснефть" в 2017 году планирует начать геологоразведочные работы на шельфе Мозамбика

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" в консорциуме с ExxonMobil планирует начать геологоразведочные работы на шельфе Мозамбика во втором полугодии 2017 года, говорится в годовом отчете компании.

"В октябре 2015 года "Роснефти" в консорциуме с партнером ExxonMobil присуждены три ГРР-блока (А5-В, Z5-C и Z5-D) на шельфе республики Мозамбик. Начало геологоразведочных работ по проекту запланировано на второе полугодие 2017 года по факту подписания концессионных соглашений с правительством Мозамбика", - сообщается в документе.

"Роснефть" рассчитывает в середине 2017 года заключить концессионные соглашения по разработке трех участков на шельфе Мозамбика.

В конце 2015 года дочерняя компания "Роснефти" - "РН- Эксплорейшн" и структура ExxonMobil в Мозамбике были признаны победителями тендера на три участка в рамках пятого лицензионного раунда, организованного национальным нефтяным институтом Instituto Nacional de Petroleo (INP) Республики Мозамбик. Работы планировалось начать в третьем - четвертом квартале 2016 года, однако соглашение с правительством Мозамбика пока не подписано.

"Роснефть" и ExxonMobil получили три лицензионных участка: A5-B в бассейне реки Ангоче и Z5-C и Z5-D в дельте реки Замбези. По предварительным договоренностям, первоначальный период бурения составит четыре года.

Мозамбик обладает значительным потенциалом развития нефтегазовой отрасли. В 2010-2011 годах в республике сделан ряд крупных открытий ресурсов газа на шельфе. Ключевой газовый потенциал страны сосредоточен в бассейне Ровума, ресурсы которой оцениваются до 2,2 трлн кубометров и в бассейнах реки Мозамбик (три материковых месторождения с доказанными запасами газа до 95 млрд кубометров и одно месторождение на шельфе с ресурсами до 56 млрд кубометров). По данным Геологической службы США (U.S. Geological Survey), технически извлекаемые ресурсы углеводородов прибрежной провинции Мозамбика оцениваются в 11,7 млрд баррелей нефти, 182 трлн куб. футов газа и 5,6 млрд баррелей конденсата.

В 2011 году "Роснефть" и ExxonMobil подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого компании приняли решение об анализе возможного проведения совместной разведки и добычи углеводородов в России, США и других странах по всему миру.

Иные зарубежные проекты "Роснефти"

В отчете также говорится, что компания планирует продолжить участие в лицензировании новых поисковых блоков на шельфе Норвегии.

"Компания планирует продолжить участие в лицензировании новых поисковых блоков, а также рассматривает шельф Норвегии как высокоперспективный для своего участия в его освоении", - сообщается в документе.

"Роснефть" и Statoil летом 2014 года начали разведочные работы на участке Pingvin (лицензия PL713) в норвежской части Баренцева моря.

"Роснефть" стала участником проекта освоения норвежского шельфа в июне 2013 года. Российская компания заключила соглашение со Statoil и получила 20%-ную долю в четырех участках в рамках лицензии PL713 на шельфе Баренцева моря. Лицензия PL713 включает в себя четыре блока: 7219/2, 3 и 7319/11, 12.

В 2015 году Норвегия вернула "Роснефти" 915 млн рублей налогов за геологоразведочные работы. Эта сумма соответствует доле затрат на разведку в 2014 году в результате налогового убытка. В "Роснефти" ТАСС поясняли, что компаниям, ведущим деятельность на норвежском континентальном шельфе, компенсируется 78% стоимости затрат на геологоразведочные работы.

Кроме того, "Роснефть" получила 51% в новом совместном предприятии с государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA по оказанию нефтесервисных услуг - Perforosven.

"Для повышения эффективности проектов НК "Роснефть" с PDVSA создали в 2016 году совместное предприятие Perforosven по оказанию нефтесервисных услуг (доля "Роснефти" - 51% и PDVSA - 49%)", - сообщается в документе.

Проект "Дальневосточный СПГ"

Из материалов компании следует, что "Роснефть" намерена в 2017 году провести работы стадии FEED (проектные работы - прим. ред.) по реализации проекта строительства завода Дальневосточный СПГ.

"В сезоне 2016 года завершены полевые работы по инженерным изысканиям на морском и сухопутном участках в районе п. Де-Кастри (Хабаровский край), а также завершены предпроектные работы. В 2017 году планируются работы стадии FEED", - сообщается в материалах.