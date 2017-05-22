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Исследование: более половины российских компаний инвестируют в интернет вещей

Экономика и бизнес
22 мая, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Практически треть (35%) российских компаний инвестируют в технологию искусственного интеллекта

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. В России 65% компаний инвестируют в технологии интернета вещей, говорится в исследовании Digital IQ, подготовленном PwC.

Практически треть (35%) российских компаний инвестируют в технологию искусственного интеллекта, 85% респондентов в России отметили, что важнейшей составляющей процесса управления инновациями является поиск возможностей цифровизации предприятия.

Впервые PwC решили разработать индекс цифровой компетентности Digital IQ в 2007 году. "За период с 2007 года компании проделали большую подготовительную работу, для того чтобы начать получать прибыль от технологических изменений", - отмечается в сообщении.

В частности, за прошедшие годы в компаниях повысился статус IT-директора, в штатной структуре появились новые должности, связанные с инновациями, в технологии были вложены большие средства, трансформации подверглись и сами бизнес-модели. Тем не менее, как признают участники всемирного исследования за 2017 год, большинство организаций все еще не готовы к очередному витку технологического прогресса или к тому, который последует в дальнейшем, отмечает PwC.

"Большинство организаций сделали недостаточно для того, чтобы идти в ногу с цифровой революцией. Несмотря на то, что технологии теперь входят в повестку дня руководителей компаний (68% всех респондентов отмечают, что роль лидера в продвижении цифровых технологий в их компании берет на себя ее руководитель, в то время как в 2007 году этот показатель составлял всего лишь 33%), а IT-директор получил возможность принимать участие в стратегическом управлении, многие другие руководители и те функциональные направления, за которые они отвечают, все еще не в полной мере участвуют в проекте цифровой трансформации", - говорится в исследовании.

Но, несмотря на медленный прогресс в разработке стратегий для цифрового пространства и изучении потенциала новых технологий, руководители компаний по-прежнему считают цифровые технологии одним из факторов роста. Почти три четверти всех опрошенных (73%) главной выгодой от цифровых инициатив называют рост выручки, за которым следуют увеличение прибыли (47%) и снижение затрат (40%).

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