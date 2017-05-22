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"Газпромбанк Лизинг" и "Уралмаш НГО Холдинг" запускают программу для буровых компаний

Экономика и бизнес
22 мая, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Программа с названием 777 позволит нефтегазовым компаниям приобрести буровые установки на более выгодных условиях

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Газпромбанк Лизинг" и "Уралмаш НГО Холдинг" разработали и готовы к запуску новой совместной программы для отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний, говорится в сообщении "Газпромбанк Лизинг".

Программа с названием 777 позволит нефтегазовым компаниям приобрести буровые установки на более выгодных условиях.

"Так, заключить контракт на приобретение техники теперь можно с первоначальным взносом 7% вместо прежних 20-30%. Кроме того, процент удорожания по лизингу согласно новым условиям составляет менее 7% против стандартных 8,3%. В совокупности по итогам сделки экономия по сумме лизинговых платежей составит более 10%, а срок лизинга увеличен до 7 лет", - отмечается в сообщении.

Также существенным условием программы является то, что лизингополучатель освобождается от платежей до момента ввода в эксплуатацию приобретенного оборудования.

"Новая программа финансирования призвана повысить конкурентоспособность "Уралмаш НГО Холдинг" на российском рынке бурового оборудования. Предложение более выгодных условий лизинга в настоящее время является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности нашей компании наряду с программами по оптимизации себестоимости и повышения качества продукции", - прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО "Уралмаш НГО Холдинг" Владимир Раптанов.

В свою очередь генеральный директор АО "Газпромбанк Лизинг" Максим Агаджанов отметил, что это очень хорошее предложение для клиентов компании.

"Уралмаш НГО Холдинг" - качественный и проверенный временем поставщик, а буровые установки этого производителя уникальны тем, что могут эксплуатироваться даже в условиях сурового климата Крайнего Севера", - прокомментировал он.

О компаниях

ООО "Уралмаш НГО Холдинг" является партнером компании "Газпромбанк Лизинг" с 2010 года. За это время по лизинговым контрактам было поставлено порядка 30 высококачественных буровых установок на сумму более 16 млрд рублей в крупнейшие отечественные нефтегазовые компании.

"Газпромбанк Лизинг" - один из лидеров российского рынка лизинга. Компания входит в группу Газпромбанка и является его уполномоченным партнером по реализации лизинговых проектов на всей территории России. В 2016 г. лизинговый портфель "Газпромбанк Лизинг" превысил 120 млрд руб. "Газпромбанк Лизинг" является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ по реализации государственной программы "Лизинговые проекты", а также уполномоченной лизинговой компанией правительства Республики Беларусь по реализации национальной программы "Льготный лизинг".

ООО "Уралмаш НГО Холдинг" - ведущий российский производитель буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения и узлов бурового оборудования. С 2010 года заказчикам поставлено более 100 комплектов современных высокоэффективных буровых установок. При активном содействии стратегического партнера холдинга - Газпромбанка в "Уралмаш НГО Холдинг" реализуется масштабная программа модернизации производственных мощностей и инжиниринга.

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