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Медведев обсудил с Додоном сотрудничество Молдавии с ЕАЭС

Экономика и бизнес
22 мая, 15:25 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 22, мая. /ТАСС

По словам источника, в ходе беседы премьер-министр РФ и президент Молдавии также затронули темы АПК и взаимодействия в сфере энергетики

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Взаимодействие в сфере энергетики, АПК, а также сотрудничество Молдавии с ЕАЭС обсуждалось в ходе беседы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщили журналистам в российской делегации, сопровождающей главу правительства РФ на саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле.

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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко, премьер-министр Армении Овик Абраамян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Карим Масимов, премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев

Евразийский экономический союз. Досье

Встреча Медведева и Додона прошла на полях саммита.

"Обсуждалось развитие российско-молдавских отношений с акцентом на торгово-экономическую сферу, взаимодействие (в области) энергетики", - сказал источник в делегации.

По его словам, Медведев и Додон обсудили ряд энергетических проектов и российско-молдавское сотрудничество в АПК. Глава правительства РФ выразил заинтересованность в том, чтобы правительство Молдавии более активно занималось решением конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия с РФ.

"Додон подтвердил также заинтересованность Молдавии статуса наблюдателя в ЕврАзЭС, высказался за активизацию работы Кишинева в рамках СНГ", - сказал источник.

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Персоны
Додон, Игорь Медведев, Дмитрий Анатольевич
Темы
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