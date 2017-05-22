Медведев обсудил с Додоном сотрудничество Молдавии с ЕАЭС

СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Взаимодействие в сфере энергетики, АПК, а также сотрудничество Молдавии с ЕАЭС обсуждалось в ходе беседы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщили журналистам в российской делегации, сопровождающей главу правительства РФ на саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле.

Встреча Медведева и Додона прошла на полях саммита.

"Обсуждалось развитие российско-молдавских отношений с акцентом на торгово-экономическую сферу, взаимодействие (в области) энергетики", - сказал источник в делегации.

По его словам, Медведев и Додон обсудили ряд энергетических проектов и российско-молдавское сотрудничество в АПК. Глава правительства РФ выразил заинтересованность в том, чтобы правительство Молдавии более активно занималось решением конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия с РФ.

"Додон подтвердил также заинтересованность Молдавии статуса наблюдателя в ЕврАзЭС, высказался за активизацию работы Кишинева в рамках СНГ", - сказал источник.