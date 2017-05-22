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Минпромторг поддержал проект электромобиля на солнечных панелях

Экономика и бизнес
22 мая, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Презентация готового "солнцемобиля" ожидается в июле

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Электромобиля на солнечных панелях

Электромобиля на солнечных панелях

© minpromtorg.gov.ru

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ поддержало проект первого отечественного электромобиля на солнечных панелях ("солнцемобиль"), разрабатываемого командой Polytech Solar на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснил ТАСС руководитель Polytech Solar Евгений Захлебаев, на данном этапе Минпромторг оказывает информационную поддержку, в том числе по поиску спонсоров.

По словам Захлебаева, которые приводятся в сообщении Минпромторга, концепт уникального "солнцемобиля" строится для участия в двух крупнейших мировых чемпионатах: Bridgestone World Solar Challenge 2017 в Австралии и American Solar Challenge 2018 в США.

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"Мы станем первой командой, представляющей Россию в такого рода соревнованиях и фактически откроем для нашей страны новый вид легкового автомобильного транспорта", - пояснил он.

Впрочем, технология преобразования солнечной энергии в топливо для автомобиля в перспективе может обрести прикладной характер. Разработчики считают, что этот вид транспорта будет востребован в России, в частности в Краснодарском крае и других регионах, где большое количество солнечных дней в году.

Проект по созданию отечественного "солнцемобиля" был запущен в мае 2016 года. Автомобиль получил имя SOL, электрическую энергию он получает от солнечных панелей, установленных на крыше. Главное преимущество - возможность автономной зарядки по ходу движения.

Корпус "солнцемобиля" выполнен из композитных материалов. Вес не превышает 200 кг, максимальная скорость - 150 км/ч.

Презентация готового "солнцемобиля" ожидается в июле.

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