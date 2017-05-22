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В КНР запустят технологию приема платежей, основанную на распознавании лица плательщика

Экономика и бизнес
22 мая, 15:52 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Покупатель должен будет показать продавцу для сканирования свое лицо и ввести четыре последние цифры номера своего мобильного телефона

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© Jie Zhao/Corbis via Getty Images

ПЕКИН, 22 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Компания Ant Financial ("дочка" китайского интернет-гиганта Alibaba) планирует запустить в Китае новый вид платежей - с использованием новой биометрической технологии распознавания человеческого лица.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"К настоящему моменту завершен экспериментальный этап, и в ближайшем будущем данная разработка будет применена на практике", - рассказал журналистам глава инновационного проекта компании Чэнь Цзидун.

По его словам, для оплаты покупки потребителю нужно будет только показать продавцу для сканирования свое лицо и ввести четыре последние цифры номера своего мобильного телефона. Для того чтобы исключить риск мошенничества, программа распознавания должна будет удостовериться в том, что деньги перечисляет живой человек, а не злоумышленники, воспользовавшиеся фотографией или видео.

Поэтому каждому, кто желает расплатиться в магазине таким образом, будут предлагать поморщиться, моргнуть или просто подвигать головой - распознающая машина проделает анализ, на основе которого и будет дана авторизация сделки.

Точную дату внедрения новинки на рынке КНР разработчики не сообщили, однако, по данным агентства, технология уже получила одобрение властей и даже попала в рейтинг 10 наиболее уникальных инноваций Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

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