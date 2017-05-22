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ФАС признала четыре компании виновными в картеле на госзакупках компьютеров и ПО

Экономика и бизнес
22 мая, 16:04 UTC+3 МОСКВА 22, мая. /ТАСС

По данным антимонопольной службы, сговор имел место при участии в электронных аукционах на поставку компьютеров и программных средств для нужд Пенсионного фонда, ФТС и "Налог-Сервиса"

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала четыре компании виновными в заключении антиконкурентного соглашения на госзакупках компьютеров и программного обеспечения на сумму более 2 млрд рублей для Пенсионного фонда, ФТС и "Налог-Сервиса". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", ООО "Адаптивные технологии" и ООО "Экспресс+Сервис", ООО "Научно-исследовательский институт новых технологий" признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронных аукционах на поставку компьютеров и программных средств для нужд ФКУ "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Пенсионного Фонда Российской Федерации", - сказал представитель ФАС.

Ранее ФАС возбудила дело о сговоре на торгах компьютерной техникой и программного обеспечения для органов власти в отношении "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", "Адаптивные технологии" и "Экспресс+Сервис". Среди учреждений, проводивших аукционы, ФКУ "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы, Федеральная таможенная служба, Пенсионный Фонд Российской Федерации.

По данным ФАС, в выявленных аукционах снижение начальной цены государственного контракта, как правило, являлось минимальным. Кроме того установлены случаи, когда после окончания торгов победитель покупал компьютерную технику у проигравшего участника по более низкой цене и перепродавал ее заказчику.

За антиконкурентное соглашение с целью поддержания цены на торгах законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов. Кроме того, в случаях, когда антимонопольный орган усматривает признаки преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса РФ, материалы дела направляются в правоохранительные органы.

Это уже второе по счету дело о сговоре на торгах компьютерной техникой и программного обеспечения для органов власти. В ноябре 2016 года ФАС обнаружила признаки картеля при поставке системных блоков для системы ГАС "Выборы".

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