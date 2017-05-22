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Кабмин учтет предложения экспертов при согласовании плана развития до 2025 года

Экономика и бизнес
22 мая, 17:07 дата обновления: 22 мая, 17:22 UTC+3

Премьер-министр Дмитрий Медведев также сообщил, что уже начинается подготовка нормативной базы

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Предложения экспертов будут учтены при согласовании правительственного плана развития экономики и социальной сферы РФ на период 2017 - 2025 годов. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя состоявшееся на прошлой неделе представление проекта соответствующего документа президенту России Владимиру Путину.

По словам главы кабмина, предусмотренные планом мероприятия еще предстоит досогласовать. "Мы договорились о том, что работа правительства будет продолжена, у президента запланирован целый ряд обсуждений этих вопросов, включая и экспертизу, которую вели некоторые экспертные организации. В результате должен родиться некий общий вариант, который может быть положен в основу развития нашей страны на ближайшую, среднесрочную перспективу", - сказал Медведев, выразив надежду, что "в ближайшее время эта работа будет доведена до конца".

Ранее сообщалось, что помимо кабмина над программами развития страны на среднесрочную перспективу работают эксперты, в частности "Столыпинский клуб", а также Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет экс-министр финансов, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин.

Есть все для успешного развития

Медведев подчеркнул, комментируя выбранный для плана период времени - до 2025 года, что такого рода документы и должны рассчитываться на среднесрочную перспективу - "даже за рамками политических мандатов действующих органов государственной власти". Медведев напомнил, что у плана есть цель: "Мы должны в перспективе 2019-2020 гг выйти на темпы роста российской экономии выше среднемировых". "Такая цель достижима, особенно с учетом тех экономических тенденций, который сформировались в настоящий момент в нашей экономике", - подчеркнул глава кабмина, отметив, что, например, в текущем году рост ВВП РФ должен составить "под 2%".

"То есть, все составляющие для успешного развития экономики, а стало быть и социальной сферы, у нас существуют, потому что развитие социальной сферы и качественное исполнение социальных обязательств, конечно, зависит от экономической жизни", - заключил Медведев. Он рассказал, что в проекте плана правительства изложен ряд мер, которые необходимо предпринять в самых разных областях - инвестиционная сфера, регулирование инновационной деятельности, вложение в высокотехнологичную экономику, оптимизация налоговой системы и развитие социальной жизни, "принятие целого ряда решений в социальной сфере".

Сразу готовится нормативная база

"Под этими решениями, под этими планами еще должна быть сформирована нормативная основа. И об этом мы тоже договорились с Владимиром Владимировичем (Путиным), что работа по подготовке нормативных актов в рамках этого плана нужно начинать ну практически уже сейчас, потому что план, при всем уважении к этому документу, это лишь набор мероприятий, а нам под каждое из этих мероприятий еще нужно (принять) нормативный документ", - сказал Медведев, пояснив, что речь идет о законопроектах, подзаконных актах и постановлениях правительства.

Он добавил, что "это большая работа", которая "должна стартовать в ближайшее время".

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