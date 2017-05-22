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РФ продолжит работу в ОЧЭС во время председательства Украины

Экономика и бизнес
22 мая, 17:37 дата обновления: 22 мая, 17:39 UTC+3

Премьер-министр Дмитрий Медведев также отметил, что, на его взгляд, Украина больше всех потеряла от разрушения отношений с Россией

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Россия продолжит работу в организации Черноморского экономического сотрудничества во время председательства Украины и готова к сотрудничеству с этой страной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Украина будет председательствовать (в ОЧЭС), если Украина хочет развивать экономические отношения, то мы к этому готовы", - сказал председатель правительства РФ журналистам. "Если они хотят развивать сотрудничество в причерноморском регионе, мы к этому готовы, не хотят - это их дело", - сказал он. По его мнению, "Украина больше всех потеряла от разрушения отношений с Российской Федерацией и с другими странами Евразийского экономического союза".

Медведев подчеркнул, что Россия "будет работать и во время украинского председательствования (в ОЧЭС), и в другие периоды".

По словам Медведева, "реальные итоги саммита заключаются в том, что он проводится, в том, что страны встречаются и обсуждают будущее, в том, что они сидят за одним столом и говорят на одном языке даже при наличии переводчиков". "И сегодня страны продемонстрировали желание развивать экономическое сотрудничество в причерноморском регионе, причем, участники Организации несколько шире, чем те страны, которые имеют реальный выход к Черному морю", - отметил глава российского кабмина. По его оценке, такое положение дел нормально, поскольку "от развития экономики в причерноморском регионе зависит и развитие целого ряда пограничных стран".

"Мы говорили о том, что было сделано за 25 лет, о том, как нам лучше использовать инструменты, существующие в организации", - сообщил Медведев. Среди таких инструментов он назвал Банк, за время работы которого Россия профинансировала несколько десятков проектов. "Наверное, количество этих проектов могло бы быть больше, это зависит от инициативы самих стран, которые участвуют в Черноморском экономическом сотрудничестве", - полагает российский премьер.

Он также упомянул проектную деятельность в ОЧЭС и выразил надежду, что не только Россия, но и другие страны включатся в финансирование таких проектов. "Есть и целый ряд транснациональных проектов причерноморского сотрудничества, в том числе так называемая кольцевая дорога", - отметил председатель правительства РФ. Он назвал этот проект "весьма интересным". "Если бы нам удалось его реализовать с подключением, может быть, целого ряда внерегиональных стран, это было бы полезно для всех стран причерноморского региона", - уверен Медведев. На его взгляд проект данной дороги был бы полезен и Украине. "Естественно, такие проекты без согласия всех государств не возникают", - уточнил он.

"Мы считаем саму деятельность организации полезной", - заверил глава кабмина РФ.

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