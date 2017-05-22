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Медведев побеседовал с Эрдоганом на полях саммита ОЧЭС в Стамбуле

Экономика и бизнес
22 мая, 17:37 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 22, мая. /ТАСС

В понедельник премьер РФ также провел встречу с турецким коллегой Бинали Йылдырымом

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в понедельник принял участие в работе в саммита стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Медведев и Эрдоган пообщались на полях саммита ОЧЭС", - сообщили в пресс-службе российского правительства.

Ранее в понедельник премьер-министр России провел встречу с турецким коллегой Бинали Йылдырымом. В этих переговорах с российской стороны также приняли участие вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики РФ Александр Новак.

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Темы
Визит Медведева в Турцию
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Медведев, Дмитрий Анатольевич
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