Ткачев: ближайшие три года будут рекордными для молочной отрасли России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ближайшие три года будут рекордными в плане развития молочной отрасли России, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сегодня ситуация значительно улучшилась, и надеюсь, что 2017-2020 годы будут для нас рекордными в плане развития молочной отрасли", - сказал министр.