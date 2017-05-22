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Ткачев: ближайшие три года будут рекордными для молочной отрасли России

Экономика и бизнес
22 мая, 17:32 UTC+3

Министр сельского хозяйства РФ также отметил, что ситуация в отрасли значительно улучшилась

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ближайшие три года будут рекордными в плане развития молочной отрасли России, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сегодня ситуация значительно улучшилась, и надеюсь, что 2017-2020 годы будут для нас рекордными в плане развития молочной отрасли", - сказал министр.

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