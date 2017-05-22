Ткачев: ближайшие три года будут рекордными для молочной отрасли России

История взаимных торговых ограничений России и Турции. ДосьеБиографии и справки 22 мая, 17:56
Вяльбе: лыжник Устюгов побежит все дистанции на ОИ-2018, если будет готовСпорт 22 мая, 17:56
В московском парке "Воронцово" пройдет благотворительный "Утиный заплыв"Социальная ответственность 22 мая, 17:51
Путин потребовал ускорить разработку ракеты сверхтяжелого классаКосмос 22 мая, 17:48
Терентьев: России будет тяжело рассчитывать на большое представительство на ПаралимпиадеСпорт 22 мая, 17:47
Якутские власти разработали турмаршрут по истории "алмазного пути"Общество 22 мая, 17:44
Глушаков признан РФС лучшим футболистом сезона, Каррера - лучшим тренеромСпорт 22 мая, 17:43
"Спартак" пока не решил, будет ли продлевать соглашения с футболистами Тигиевым и ЕщенкоСпорт 22 мая, 17:38
Президенту Татарстана предложили ввести должность ночного мэра в КазаниВ стране 22 мая, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ближайшие три года будут рекордными в плане развития молочной отрасли России, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Сегодня ситуация значительно улучшилась, и надеюсь, что 2017-2020 годы будут для нас рекордными в плане развития молочной отрасли", - сказал министр.