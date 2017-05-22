Минсельхоз РФ снимет ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений на поставку сельхозпродукции с ряда белорусских предприятий, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в эфире телеканала "Россия 24".

"Переговоры только что закончились. Мы очень интенсивно обсуждали с белорусской стороной разные походы и взаимные претензии. Тем не менее мы сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молокозаводов, которые будут поставлять на российский рынок цельномолочную продукцию", - сказал он.

Ткачев подчеркнул, что переговоры по открытию остальных белорусских предприятий пройдут через 7-10 дней. "Мы очень хотим, чтобы белорусская сторона усилила мониторинг и контроль за сырьем и готовой продукцией. Белорусы обещали. Мы тоже очень качественно будем следить за ситуацией, потому что мы заинтересованы в поставках экологически чистых, качественных продуктов", - заключил глава Минсельхоза.

Россельхознадзор с 19 мая запретил ввозить молочную продукцию с ряда белорусских предприятий. Такое решение принято в связи с неоднократными нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕврАзЭС, показателей безопасности и повторным обнаружением остатков антибиотиков в молочной продукции.

Кроме того, с 15 мая введен режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями в производстве молочной продукции.