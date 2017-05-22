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Новак: проект соглашения о сокращении нефтедобычи предполагает срок продления на 9 месяцев

Экономика и бизнес
22 мая, 17:45 UTC+3

Вопрос продления действующего соглашения будет обсуждаться 24-25 мая в Вене

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Базовый вариант проекта соглашения о сокращении добычи нефти предполагает срок такого продления на 9 месяцев. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Ситуация на рынке нефти стабилизируется, остатки запасов снижаются, соглашение, которое было заключено в декабре 2016 года, продолжает показывать свою эффективность, с рынка ушло 1 млн 700 тысяч баррелей лишних объемов нефти, которые переполняли рынок. Запасы постепенно корректируются, но мы считаем, что сейчас еще прошло недостаточно времени, чтобы окончательно был сбалансирован рынок, поэтому будет 24-25 мая в Вене обсуждать вопрос продления действующего соглашения еще на девять месяцев. Это базовый вариант, который рассматривается сейчас, чтобы пройти зимний период, когда спрос очень низкий, до 1 апреля 2017 года", - сказал министр энергетики.

Отвечая на вопрос о том, какие еще страны могут присоединиться ко соглашению о снижении добычи, Новак отметил, что сейчас идут переговоры с некоторыми странами о том, что они также примут участие в предстоящей встрече, однако отказался их назвать, предложив дождаться, когда эти страны сами подтвердят свое участие. При этом министр отметил, что речь не идет об участии в венской встречи представителей отдельных компаний, "в первую очередь это саммит министров", то есть встреча будет происходить на государственном уровне, компании могут "лишь добровольно поучаствовать в этом".

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