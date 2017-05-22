Реальные располагаемые доходы россиян в январе - апреле снизились на 2,2%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в январе - апреле 2017 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,2%. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

При этом в апреле 2017 г. в годовом выражении доходы упали на 7,6%, а к марту 2017 г. данный показатель вырос на 2%.

Денежные доходы в среднем на душу населения в апреле 2017 года снизились в годовом выражении на 3,1% - до 30,493 тыс. рублей. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам апреля составила 39,253 тыс. рублей, что на 6,7% выше, чем годом ранее.

Безработица

Численность безработных в России в апреле 2017 года, по предварительным данным, составила 4,05 млн человек, или 5,3% экономически активного населения. Как отмечается в докладе Росстата, по сравнению с апрелем 2016 года численность безработных снизилась на 10,4%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 900 тыс. человек, в том числе 700 тыс. человек получали пособие по безработице. Численность экономически активного населения в апреле 2017 года составила 75,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.