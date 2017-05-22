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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сервис для оплаты покупок при помощи смартфона Android Pay заработает в России 23 мая, подтвердил журналистам директор Google по маркетингу в России Дмитрий Кузнецов.
"Мы рады объявить, что Android pay пришел и в Россию. Приложение будет доступно завтра, 23 мая", - заявил Дмитрий.
Платежной системой смогут пользоваться владельцы карт Visa и MasterCard Альфа-банка, Райффайзенбанка, МТС Банка, ВТБ 24, Сбербанка, Тинькофф банка, Рокетбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка, Россельхозбанка, банков "Открытие", "Ак Барс", "Точка" и "Русский стандарт", а также платежной системы "Яндекс.Деньги".
Android Pay представляет собой бесконтактную платежную систему, основанную на базе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 году. Позже разработка была переименована в Android Pay, ее анонс состоялся в 2015 году на конференции Google I/O.
Ранее в России заработали сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay. Они были запущены 4 октября и 29 сентября 2016 года соответственно.