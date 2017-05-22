Власти Оренбуржья обсудят с "Газпромом" создание газохимического кластера на ПМЭФ

ОРЕНБУРГ, 22 мая. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Власти Оренбургской области обсудят с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером вопрос создания газохимического кластера в регионе на грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне. Об этом сообщил глава области Юрий Берг.

"Заявив несколько лет назад создание газохимического кластера, нам с трудом даются конкретные шаги по реализации проекта. В рамках предстоящего в июне ПМЭФ состоится встреча с главой "Газпрома" Миллером, где будем обсуждать этот вопрос", - сказал Берг, выступая с инвестиционным посланием к деловому сообществу региона.

О создании инновационного газохимического кластера в Оренбурге Берг и Миллер договорились на Международном инвестиционном форуме в Сочи в 2013 году. Тогда предполагалось, что на базе региональных активов компании будет формироваться инновационный газохимический кластер, который позволит планировать расширение сырьевой базы "Газпрома" за счет сбора и переработки попутного нефтяного газа и других углеводородов с нефтегазоконденсатных месторождений других компаний Оренбургской области на мощностях Оренбургского газохимического комплекса с производством высоколиквидной продукции.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.