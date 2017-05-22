Россия с 24 мая ограничит ввоз продукции с трех белорусских предприятий

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия с 24 мая вводит ограничения на поставку продукции с трех белорусских предприятий: "Мясопродкут", "Розовый кит" и "Мясной двор "Тарасово". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
"С 24 мая введены временные ограничения на поставку в Россию продукции предприятий: СООО "Мясопродукт" и ООО "Розовый кит". В связи с тем, что ветслужба Белоруссии не исключила ООО "Мясной двор "Тарасово" по просьбе Россельхознадзора из реестра (белорусских предприятий, которым разрешено поставлять продукцию в Россию - прим. ред.) в связи с его повторным отказом от проведения инспекции, с 24 мая введены временные ограничения на ввоз продукции указанного предприятия в Россию", - сказала Мелано.
Кроме того, с 22 мая введен режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий: ОАО "Полоцкий молочный комбинат", Волковысское ОАО "Беллакт", ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат", ОАО "Щучинский маслосырзавод", "Сморгонские молочные продукты" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"), ОАО "Барановичский молочный комбинат", ОАО "Смолевичи Бройлер", СООО "Данон Шклов", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".
В то же время с 22 мая снимаются ограничения на ввоз продукции (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла) ОАО "Щучинский маслосырзавод", "Сморгонские молочные продукты" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"), ПУП "Калинковичский молочный комбинат", государственное предприятие "Молочный гостинец" и ОАО "Березовский сыродельный комбинат"; (за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки и сыра) ОАО "Беллакт" (Волковыск), ОАО "Полоцкий молочный комбинат".
Также отменяются временные ограничения на ввоз в Россию говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции предприятий ООО "Пинский мясокомбинат" и ОАО "Борисовский мясокомбинат №1".
Ранее в Москве прошли переговоры глав Минсельхозов России и Белоруссии. Стороны договорились о снятии ограничений на поставку сельхозпродукции с ряда белорусских предприятий.
Россельхознадзор с 19 мая запретил ввозить молочную продукцию с ряда белорусских предприятий. Такое решение принято в связи с неоднократными нарушениями ветеринарно- санитарных требований ЕврАзЭС, показателей безопасности и повторным обнаружением остатков антибиотиков в молочной продукции. Кроме того, с 15 мая введен режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями в производстве молочной продукции.