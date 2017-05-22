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Снижение страховых взносов и увеличение НДС вошли в план роста экономики РФ до 2025 года

Экономика и бизнес
22 мая, 19:10 UTC+3 СОЧИ 22, мая. /ТАСС

Об этом глава Минфина Антон Силуанов сообщил, отвечая на вопрос, какие предложения вошли в план по росту российской экономики до 2025 года, который 19 мая премьер представил президенту

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СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Снижение страховых взносов и увеличение НДС вошли в план роста экономики РФ до 2025 года. Об этом сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"По налогам - есть. Минэкономразвития подготовило такой план, Дмитрий Анатольевич (Медведев, премьер-министр - прим. ТАСС) представил его президенту. То, что мы предлагали, то и обсуждалось. Окончательно еще правительство не утвердило 22/22, другие цифры это будут", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, какие предложения Минфина вошли в план по росту российской экономики до 2025 года, который 19 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину.

Министр добавил, что сейчас еще дополнительно прорабатываются последствия такого решения.

"Потому что 22/22 - это связано с тем, что снижаются страховые взносы, значит, нужно говорить о Пенсионном фонде. У нас есть целый ряд соображений, как нам обеспечить баланс ПФР, не просто увеличивая трансферт. В этой связи правительство проведет ряд совещаний, еще правительством будет обсуждаться", - уточнил Силуанов.

"Предложения по налоговому маневру содержатся в материалах с увеличением косвенных налогов и снижением прямых - по снижению страховых взносов и увеличению НДС", - подытожил министр.

Ранее Минфин РФ предложил рассмотреть возможность налогового маневра, в рамках которого предусматривается снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС.

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