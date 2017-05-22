Украина до сих пор не выходила с предложениями по урегулированию долга перед РФ

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Украина до сих пор не выходила с предложениями по урегулированию долга перед Россией на $3 млрд, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нет, не выходила", - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.