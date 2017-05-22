Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина до сих пор не выходила с предложениями по урегулированию долга перед РФ

Экономика и бизнес
22 мая, 19:02 UTC+3

Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Украина до сих пор не выходила с предложениями по урегулированию долга перед Россией на $3 млрд, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нет, не выходила", - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве ожидается "розовое" лето
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет
4
Путин потребовал ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
5
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
6
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
7
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
Темы дня
Загрузка...
Реклама