Индексы ММВБ и РТС завершили торги снижением котировок

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам торгов в понедельник на Московской бирже опустился на 0,61% - до 1950,51 пункта, РТС - на 0,38%, до 1083,58 пункта.

"В ожидании новых драйверов российский рынок продолжает курсировать в узком диапазоне 1945-1965 пунктов по индексу ММВБ, который сейчас выступает основным уровнем поддержки. Следующая точка опоры расположена на уровне 1880-1890 пунктов. Промежуточным сопротивлением выступает отметка в 2200 пунктов", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Снижение российских акций происходило. несмотря на слабый подъем цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне подросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,28% - до $53,75 за баррель.

"Во вторник индекс ММВБ может понизиться до 1948 пунктов, и индекс РТС - до 1077 пунктов, при снижении рубля на 0,5% на стремлении некоторых участников рынка минимизировать отклонение от торгово-взвешенных курсов", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

По состоянию на 19:08 мск за один евро на бирже давали 63,69 руб., за один доллар - 56,65 руб.