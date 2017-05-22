Ирак поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев

Moody's прогнозирует годовые темпы роста ВВП РФ на уровне 1,5% в 2017-2018 годахЭкономика и бизнес 22 мая, 21:00
Проблемными для восстановления ПКР являются два критерия - МуткоСпорт 22 мая, 20:52
Комитет ГД не поддерживает перенос на пять лет вступления в силу "пакета Яровой"Политика 22 мая, 20:49
Мутко: прошедший сезон чемпионата России по футболу был объективнымСпорт 22 мая, 20:41
Кустурица получил высшую награду кинофорума "Золотой Витязь"Культура 22 мая, 20:27
Стал известен расширенный состав сборной Австралии на Кубок конфедерацийСпорт 22 мая, 20:25
Никифоров: сбой в работе "Мегафона" стал одним из крупнейших в истории РФЭкономика и бизнес 22 мая, 20:21
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФМеждународная панорама 22 мая, 20:13
В администрации Порошенко признали, что не смогут на 100% заблокировать российские соцсетиМеждународная панорама 22 мая, 19:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 22 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Ирак поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК и нерезидентами нефтяного картеля еще на девять месяцев. Об этом, как передает телеканал CNBC Arabia, сообщил министр нефти арабской страны Джаббар аль-Лаиби во время встречи с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом, прибывшим в Багдад.
"Ирак согласен с (позицией) Саудовской Аравии по продлению (соглашения) о сокращении добычи нефти на дополнительные девять месяцев", - приводит телеканал слова иракского министра. В свою очередь аль-Фалех заявил, что поддержку пролонгации оказал премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.
Ранее аль-Лаиби подтвердил, что Ирак - второй по величине производитель нефти в ОПЕК - достиг сокращения добычи на 210 тыс. баррелей в сутки от уровня октября прошлого года и готов к дальнейшему продлению договоренностей.
ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран-производителей на заседании в Вене 25 мая обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи до конца марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.
Саудовский министр, а также глава Минэнерго РФ Александр Новак не раз заявляли, что продление действия текущих договоренностей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, говорили они.