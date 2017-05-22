Ирак поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 22 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Ирак поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК и нерезидентами нефтяного картеля еще на девять месяцев. Об этом, как передает телеканал CNBC Arabia, сообщил министр нефти арабской страны Джаббар аль-Лаиби во время встречи с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом, прибывшим в Багдад.

"Ирак согласен с (позицией) Саудовской Аравии по продлению (соглашения) о сокращении добычи нефти на дополнительные девять месяцев", - приводит телеканал слова иракского министра. В свою очередь аль-Фалех заявил, что поддержку пролонгации оказал премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

Ранее аль-Лаиби подтвердил, что Ирак - второй по величине производитель нефти в ОПЕК - достиг сокращения добычи на 210 тыс. баррелей в сутки от уровня октября прошлого года и готов к дальнейшему продлению договоренностей.

ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран-производителей на заседании в Вене 25 мая обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи до конца марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.

Саудовский министр, а также глава Минэнерго РФ Александр Новак не раз заявляли, что продление действия текущих договоренностей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, говорили они.