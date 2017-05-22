Сумма контракта на поставку МВД компьютеров с процессором "Байкал" составила 357 млн руб.

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Разработчик суперкомпьютеров "Т- Платформы" поставит МВД России системы на базе процессора "Байкал" (Baikal) на общую сумму 357 млн руб. Это крупнейшая за все время закупка вычислительной техники на базе элементов российского производства, сообщил ТАСС представитель Baikal Electronics.
"Одним из первых покупателей промышленной партии стала компания "Т-Платформы", выигравшая открытый аукцион на поставку автоматизированных рабочих мест на базе процессоров Baikal-T1 для Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Министерства внутренних дел РФ. Контракт, заключенный с компанией "Т- Платформы" на сумму 357 млн руб., предусматривает поставку 9 тыс. 348 компьютеров "Таволга Терминал 2BT1" и является на данный момент крупнейшим в российской истории прецедентом закупки вычислительной техники, разработанной на отечественной элементной базе", - отметили в Baikal Electronics.
Ранее в пресс-центре МВД РФ сообщили, что подразделения ГИБДД и пункты оказания госуслуг в этом году оснастят компьютерными системами, работающими на процессоре "Байкал", с одновременным переходом на российскую защитную операционную систему.
"Байкал" - коммуникационный процессор, созданный российской фаблесс-компанией Baikal Electronics.
12 мая МВД зафиксировало вирусную атаку на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. На следующий день после атаки в ряде регионов России произошел сбой в системе ГИБДД по выдаче водительских удостоверений. В этот же день МВД ликвидировало сбои.
Однако в МВД заявили, что переход на российские компьютеры является плановым и не связан с атаками.