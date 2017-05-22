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Никифоров: сбой в работе "Мегафона" стал одним из крупнейших в истории РФ

Экономика и бизнес
22 мая, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Инцидент не связан с вирусом WannaCry, подчеркнул министр

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Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Масштабный сбой сотовой связи в работе сети "Мегафона" стал одним из крупнейших за всю историю России, однако он не связан с действием вируса WannaCry.

Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Это был один из самых крупнейших сбоев в истории сотовой связи России. Знак тревожный, но я бы не драматизировал. Сам сбой стал иллюстрацией того, как сильно мы сегодня зависим от современных средств коммуникации", - сказал он.

Никифоров подчеркнул, что нарушение работы сети не было вызвано вирусом WannaCry. "Технический сбой в сотовых сетях точно не связан с нашумевшим вирусом (WannaCry - прим. ТАСС). Я бы также не драматизировал историю с этим вирусом. Вирусные эпидемии различного рода возникали и много лет до того. Просто компьютеров становится все больше, и все больше из них подключены к сети", - пояснил министр.

В работе сети "Мегафона" 19 мая произошел масштабный сбой, который привел к неработоспособности голосовой связи. Компания назвала его крупнейшим за всю историю. Проблемы со связью наблюдались у большого числа людей в Москве и нескольких крупных городах Поволжья.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС.

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Никифоров, Николай Анатольевич
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