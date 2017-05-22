Никифоров: Россия должна задуматься о культуре кибербезопасности

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Хакерская атака с использованием вируса WannaCry показала необходимость создания культуры кибербезопасности в России, считает глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Такое мнение министр высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Самый главный вывод, который нам надо сделать, заключается в том, что мы должны задуматься над таким понятием, как культура кибербезопасности. Это уже настолько важно, что мы должны уделять этому должное организационное и техническое внимание", - подчеркнул он.

Кроме того, Никифоров отметил, что во всех организациях, где в том или ином виде было зафиксировано проявление вируса WannaCry, ведутся соответствующие организационные расследования. "Я уверен, что будут сделаны все необходимые организационные решения, включая дисциплинарные меры в отношении тех сотрудников, которые должных мероприятий не выполняли", - добавил министр.

По словам главы Минкомсвязи, Россия - одна из немногих стран, способных создать "при должных усилиях" весь комплекс технологий, который сможет защитить информационную среду от хакерских атак. В том числе, как отметил Никифоров, усилия должны быть направлены также на создание отечественных операционных систем.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса WannaCry. Для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России.