Правительство выделило 5,5 млрд руб. на подключение больниц к интернету

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о выделении 5,5 млрд рублей на подключение всех больниц и поликлиник к скоростному интернету к концу 2018 года. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщал, что финансирование проекта подключения больниц к интернету из госбюджета в 2017 году может составить более 5 млрд рублей. Никифоров пояснил, что речь идет о выделении "Ростелекому" 5,46 млрд рублей на реализацию данной программы, отметив, что соответствующее предложение было внесено в правительство.
"На сегодня председателем правительства принято решение о выделении 5,5 млрд рублей для того, чтобы эта работа уже начиналась. Поручение будет выполнено к концу 2018 года", - сказал Никифоров.
В своем послании к Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил в течение двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны. В начале февраля 2017 года министр связи и массовых коммуникаций Никифоров говорил, что почти две трети российских больниц уже подключены к интернету.
Как заявлял замглавы Минкомсвязи Сергей Калугин, будучи еще президентом "Ростелекома", оператор сможет обеспечить все российские больницы интернетом за два года при наличии финансирования. По его словам, всего в рамках проекта необходимо подключить "тысячи больниц".