В России заработал сервис бесконтактной оплаты Android Pay

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бесконтактный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона Android Pay, принадлежащий корпорации Google, запускается в России 23 мая. Эта бесконтактная платежная система основана на базе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 году. Позже разработка была переименована в Android Pay, ее анонс состоялся в 2015 году.

Ранее в России заработали сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay. Они были запущены 4 октября и 29 сентября 2016 года соответственно.

Оплата покупок с помощью смартфона стала популярной среди россиян. Так, более 1 млн клиентов Сбербанка привязали свои карты к Apple Pay и Samsung Pay и совершили с их помощью 13 млн транзакций, из них 5,8 млн проведено в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и т. д.), 6,2 млн - на остальной территории России, в том числе в небольших городах и населенных пунктах, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Перспективы сервиса

Банки с оптимизмом оценивают перспективы Android Pay в России, так как большая часть смартфонов их пользователей работает на операционной системе Android.

Как сообщает Бинбанк, 67% клиентов банка используют смартфон с Android, из которых около 80% обладают необходимыми характеристиками для пользования услугой Android Pay. "Мы полагаем, что уже через месяц после запуска сервиса порядка 5% клиентов, смартфоны которых поддерживают такую возможность, будут пользоваться данным типом бесконтактных платежей, а к концу года это значение приблизится к 15%", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Также более половины клиентов банка "Открытие" являются пользователями Android. "Android является самой распространенной в мире, и среди наших клиентов порядка 60% держателей банковских карт являются пользователями устройств на платформе Android. Мы планируем охватить максимально большую долю владельцев устройств ", - пояснили ТАСС в пресс-службе кредитного учреждения, отметив, что банк будет готов предложить своим клиентам сервис Android Pay в дату его официального появления в России.

По прогнозам Бинбанка, к концу 2017 года, с учетом планируемого запуска Бинбанком бесконтактных платежей на картах платежной системы Visa, число пользователей бесконтактных систем оплаты составит порядка 20% (от тех клиентов банка, устройства которых поддерживают данную возможность), к 2018 году - 30% и к 2020 - 40%. По данным банка, средний чек покупок с использованием сервиса Apple Pay равен 863 руб., средний чек Samsung Pay - 637 руб. "По нашим прогнозам, средний чек Android Pay будет составлять 600 руб.", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе ВТБ24 сообщили, что банк планирует запустить Android Pay c двумя платежными системами Visa и Mastercard.

Ранее ТАСС сообщал, что российские пользователи смартфонов с операционной системой Android, которой владеет американская корпорация Google, начали получать уведомления о доступности для установки приложения бесконтактного платежного сервиса Android Pay.