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Матвиенко: рассчитывать на отмену санкций в ближайшее время не стоит

Экономика и бизнес
23 мая, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В то же время, по мнению председателя Совфеда, политическая и экономическая логика направляют ход событий именно в русло их снятия

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Пресс-служба Совета Федерации

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что рассчитывать на отмену санкций в отношении России в ближайшее время не стоит. Такое мнение она высказала в интервью газете "Известия".

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"Вряд ли стоит рассчитывать на отмену санкций в ближайшем будущем. В то же время несомненно, что политическая и экономическая логика объективно направляют ход событий именно в русло их снятия. Рано или поздно это произойдет", - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что санкции создали определенные проблемы не только российской экономике, но и экономикам тех государств, которые их ввели.

"Мы с возникшими трудностями в значительной мере справились, наша национальная экономика вступает в стадию роста. И основная часть российских граждан также не считает, что санкции сколь-нибудь существенно осложнили им жизнь. Согласно опросу, проведенному недавно Левада- центром, 75% опрошенных заявили, что они не создали затруднений их семьям", - сказала Матвиенко.

По ее словам, то, что санкции сохраняются, "рациональному объяснению не поддается". "Видимо, некоторые государственные деятели на Западе считают, что, пойдя на их отмену, потеряют своё лицо, ослабят свои позиции", - считает Матвиенко.

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