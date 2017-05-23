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Еврогруппа надеется перечислить очередной транш помощи Греции до июля

Экономика и бизнес
23 мая, 0:55 дата обновления: 23 мая, 1:27 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Cтраны зоны евро пока не готовы идти на новые облегчения условий погашения кредитов Афинами, хотя МВФ настаивает на новой реструктуризации долга

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Еврогруппа надеется перечислить очередной транш макрофинансовой помощи Греции объемом около €7 млрд до сезона летних отпусков, который в Европе начинается в июле, но решение об этом пока не достигнуто. Об этом заявил председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум на пресс-конференции по итогам ее заседания

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Еврогруппы 15 июня в Люксембурге, когда будет окончательно завершен второй отчет о проделанных в Греции реформах, согласование которого необходимо для перечисления помощи. "Мы очень близки к соглашению, но пока мы не смогли преодолеть зазор между тем, что может быть сделано в Греции (в рамках реформ по сокращению бюджетных расходов), и что должно быть сделано, - подчеркнул он. - Много работы сделано греческим правительством, они проделали большую работу за последний месяц, было найдено соглашение с кредиторами, и мы надеемся продолжить работу и добиться перечисления следующего транша до летних отпусков".

Как сообщил Дейсселблум, на следующей встрече Еврогруппы также будет продолжена дискуссия о мерах по облегчению суверенной задолженности Греции, которая составляет порядка 180% ВВП, и обслуживать которую страна не в состоянии. В то же время Дейсселблум подчеркнул, что "любые формы облегчения долгового бремени Греции, если они вообще потребуются, возможны только после завершения третьей программы макрофинансовой помощи этой стране". На новой реструктуризации долга настаивает МВФ, который только на этом условии готов предоставить Греции дополнительную финансовую помощь по своей линии.

Однако страны зоны евро, которые являются основными кредиторами Афин, пока не готовы идти на новые облегчения условий погашения кредитов Грецией. В 2012 году они уже согласились на реструктуризацию части задолженности, включавшую увеличение сроков погашения кредитов, однако эта мера оказалась недостаточной, чтобы Афины оказались способны хотя бы самостоятельно обслуживать свой долг, не говоря уже о начале его погашения.

Греция в настоящий момент находится под третьей международной программой макрофинансовой помощи объемом до €86 млрд, принятой летом 2015 года. Суммарный объем всех трех программ, принятых с 2010 года, уже превысил €300 млрд.

Второй транш этой помощи Афины ожидают уже более года. Перечисление средств постоянно откладывается из-за разногласий между кредиторами (странами зоны евро) и Афинами о содержании пакета реформ, направленных на дальнейшее сокращение расходов госбюджета. Греция должна достичь значительного профицита бюджета, чтобы аккумулировать достаточно средств для обслуживания своего суверенного долга.

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