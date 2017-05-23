Производство источников бесперебойного питания наладят во Владивостоке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Производство источников бесперебойного питания для инженерных систем откроет во Владивостоке резидент Свободного порта. Соответствующее соглашение с компанией "ДВ-Инжиниринг" (совместное производство компании "ИНСИСТЕМС" (входит в группу компаний "ЛАНИТ") и группой Legrand, подписала Корпорация развития Дальнего Востока. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Производство подразумевает выпуск электротехнического оборудования для крупных инфраструктурных проектов, проектов гражданского и промышленного строительства, центров обработки данных", - сообщил генеральный директор группы Legrand Алексис Конан.

"Сейчас для большого количества проектов на Дальнем Востоке оборудование приходится привозить с западной части России. В то же время ниша локальных производств свободна. Ее мы и планируем занять. Выбор места для нового производства не случайно пал на дальневосточный регион. Здесь удобная логистика и есть необходимые кадры для нашего предприятия", сказал генеральный директор "ИНСИСТЕМС" Евгений Вирцер.

В настоящее время резидентами Свободного порта во Владивостоке являются 83 компании с объемом инвестиций на сумму более 48 млрд рублей и перспективой создания более четырех тысяч рабочих мест. Группа Legrand, штаб-квартира которой находится во Франции, один из ведущих специалистов по производству электрических и информационных системам зданий. Российская компания "ИНСИСТЕМС" работает на рынке инженерных систем с 1996 года, ее сфера деятельности - услуги по строительству и оснащению инженерными и информационными системами объектов промышленного, гражданского и специального назначения.