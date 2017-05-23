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Энергетики ограничили за долги энергоснабжение более 300 котельных в ДФО

Экономика и бизнес
23 мая, 7:19 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, мая. /ТАСС

Долг предприятий достиг 2,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Дальневосточной энергетической компании

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) во вторник полностью или частично ограничила энергоснабжение более 300 котельных на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Под отключения попали, в частности, объекты АО "ГУ ЖКХ", поставщика тепла и воды для нужд Министерства обороны РФ. Поводом для ограничений стал долг предприятий в 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба энергокомпании.

"ДЭК ввела режим полного и частичного ограничения электропотребления на 318 объектах предприятий ЖКХ на территории Дальневосточного федерального округа. Долги организаций перед поставщиком ресурса достигли 2,2 млрд рублей, увеличившись с начала отопительного сезона почти на 1 млрд рублей. Существенный прирост в размере 335 млн рублей составили неплатежи АО "ГУ ЖКХ", поставщика тепла и воды для нужд Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число должников расположено на территории Приморского края. Предприятия ЖКХ этого региона задолжали энергетикам свыше 1 млрд рублей. Крупные суммы приходятся на должников в Хабаровском крае, Амурской области и в Еврейской автономной области.

"Мы до последнего вели переговоры с руководителями компаний и властями, желая урегулировать столь проблемную ситуацию без применения крайних мер, но мы считаем недопустимым дальнейшее наращивание задолженности", - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора по сбыту ДЭК Сергея Хитуна.

Энергетики и далее намерены расширять санкции в отношении должников. Так, предупреждения о возможных отключениях получили еще 396 котельных в Приморье и 39 в Амурской области.

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