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В ЗСТ Шанхая появится сервисный центр для торгующих со странами "пояса и пути" компаний

Экономика и бизнес
23 мая, 7:33 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Центр будет заниматься оценкой рейтинга и кредитоспособности компаний из стран и регионов, участвующих в инциативе

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ШАНХАЙ, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Специальный сервисный центр будет создан в Шанхайской зоне свободной торговли (ЗСТ) для оказания содействия компаниям в преодолении технических барьеров во взаимодействии со странами, которые участвуют в проектах инициативы "Один пояс - один путь". Об этом пишет во вторник газета "Шанхай жибао" со ссылкой на администрацию ЗСТ.

В задачу сервисного центра войдут оценка рейтинга и кредитоспособности компаний из стран и регионов, принимающих участие в инициативе, а также предоставление информации по таможенным процедурам и техническим регламентам торговых портов соответствующих стран.

"Порядка 40% китайских компаний сталкиваются со сложностями технического характера в торговле, когда начинают выходить на внешние рынки. Большинство из них не знакомы с техническими требованиям зарубежных рынков", - приводит издание слова представителя Государственного управления по контролю за качеством, проверке и карантину Ван Личжоу.

В Шанхайской зоне свободной торговли, которая стала первой в Китае, действуют особые условия для инвестирования и создания представительств, упрощены различные торговые и валютные барьеры, а также порядок регистрации и налогообложения иностранных компаний. Подобные зоны по примеру шанхайской открыты уже во многих городах Китая.

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