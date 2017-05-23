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ОАЭ выступили за продление соглашения по сокращению добычи нефти

Экономика и бизнес
23 мая, 8:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи отметил, что соглашение помогло сбалансировать рынок нефти и удержать средние цен на нее, несмотря на увеличение добычи сланцевой нефти

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты поддерживают продление действия соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти. Об этом министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал на своей странице в Twitter.

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"ОАЭ поддерживает продление соглашения еще на один период, и мы поддержим все на встрече ОПЕК, что поможет рынку восстановиться", - отметил аль-Мазруи.

Он добавил, что соглашение помогло сбалансировать рынок нефти и удержать средние цен на нее, несмотря на увеличение добычи сланцевой нефти.

ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран- производителей на заседании в Вене 25 мая обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи до конца марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.

Саудовский министр, а также глава Минэнерго РФ Александр Новак не раз заявляли, что продление действия текущих договоренностей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, говорили они.

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