СМИ: Китай намерен укрепить позиции в производстве компонентов роботов

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ПЕКИН, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Китай намерен в ближайшие два-три года добиться импортозамещения в производстве основных компонентов роботов. Соответствующее положение, пишет газета "Чжунго жибао", уже внесено в проект национальной стратегии "Сделано в Китае", рассчитанной на период до 2025 года.
"Мы нацелены на увеличение рыночной доли в Китае отечественных сервомоторов, замедлителей и контрольных панелей до более чем 30%", - заявил газете эксперт Комитета советников национальной производственной стратегии Цюй Сяньмин. При этом, по его словам, производимые компоненты роботов должны быть достаточно качественны, чтобы конкурировать с аналогичными блоками и на внешних рынках. В настоящее время основная часть данных компонентов импортируется в Китай из Японии, стран ЕС и США, что увеличивает стоимость продукции китайских производителей роботов и снижает их конкурентоспособность.
"Китайским производителям приходится тратить вчетверо больше, чем их иностранных партнерам, , чтобы приобретать замедлители, и вдвое переплачивать при приобретении сервомоторов", - говорится в "Белой книге" Китайского центра по развитию ИТ. Между тем уже в 2013 году Китай обошел Японию по емкости внутреннего рынка промышленных роботов. В 2016 году на предприятиях страны их было установлено около 90 тыс. Это - треть всех промышленных роботов, установленных за год во всем мире.
К 2020 году Китай намерен нарастить производство промышленных роботов до 100 тыс. с 72 тыс. в прошлом году. Естественно, такие рубежи требуют расширенного выпуска базовых компонентов автоматизированных технических систем. При этом китайцы намерены как наращивать объемы производства лицензионных устройств, так и разрабатывать собственные аналоги.