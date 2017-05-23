"Лукойл" и Международная организация труда подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер подписали соглашение о сотрудничестве. На церемонии присутствуют вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, глава РСПП Александр Шохин.

"То, соглашение, которое сегодня подписано, задает новые стандарты занятости для молодежи. Благодаря ему российская компания будет продвигать эти инициативы в девяти странах мира", - сказала Голодец. Она отметила, что соблюдение правил труда является социальной ответственностью любой компании. и поблагодарила главу МОТ, "который делает очень много на мировой арене в плане развития социально-трудовых отношений".

Со своей стороны Райдер сообщил, что есть несколько вызовов рынка труда, на которые отвечает подписанное соглашение, в том числе - проблема занятости молодежи. "Это уникальное соглашение о сотрудничестве между Международной организацией труда и частной компанией", - сказал Райдер. "Мы живем в непростые времена и тем самым мы поддерживаем особую важность, которую мы придаем сотрудничеству между МОТ и Российской Федерацией", - добавил он.

"Сегодняшнее соглашение является важным шагом", - сказал, в свою очередь, Алекперов. Документ рассчитан на пять лет и затрагивает как регионы России, так и страны, где у компании есть стратегические интересы.

О сотрудничестве и сути соглашения

В декабре 2012 года было подписано соглашение между Международной организацией труда и ОАО "Лукойл", которое положило начало партнерским отношениям по трем направлениям - молодежная занятость, обучение и обмен опытом, сообщили в пресс-службе компании. Это единственное в Российской Федерации соглашение между МОТ и частной компанией.

"В рамках компонента содействия занятости молодежи был запущен проект "Партнерства в сфере занятости молодежи в СНГ", целевыми странами которого были определены - Российская Федерация, Азербайджан и Казахстан (еще шесть стран - Армения, Грузия, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - участвуют в региональных мероприятиях проекта). Также в Российской Федерации был выбран ряд пилотных регионов - Ханты-Мансийский АО, Пермский край и Республика Калмыкия", - говорится в справочных материалах о соглашении 2012 года. Проект направлен на повышение эффективности мер воздействия в области занятости молодежи в странах СНГ путем реализации инициатив на региональном, национальном и суб-национальном уровнях.

По информации пресс-службы компании "Лукойл", в заключенном сегодня соглашении на национальном уровне в проект будет включен Узбекистан, где компания "Лукойл" активно ведет свою деятельность. В Российской Федерации принято решение о расширении проекта и включении в проект помимо уже задействованных регионов РФ: Республики Коми, Астраханской и Калининградской областей.