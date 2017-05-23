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Египет, Норвегия и Туркмения могут присоединиться к сделке ОПЕК

Экономика и бизнес
23 мая, 12:33 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 23, мая. /ТАСС

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявлял, что к соглашению по сокращению добычи нефти могут присоединиться и другие страны

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 23 мая. /ТАСС/. Египет, Норвегия и Туркменистан выразили готовность присоединиться к сделке по сокращению добычи нефти между членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и производителями, не входящими в организацию. Об этом сообщил министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Исам аль-Марзук, передает агентство Reuters.

По его словам, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех "провел переговоры с рядом стран, включая Норвегию, Туркмению и Египет, и они сообщили о готовности присоединиться к договоренностям".

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявлял, что к соглашению могут присоединиться другие страны, в том числе Египет.

ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран-производителей на заседании в Вене 25 мая обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. По словам саудовского министра энергетики, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи до конца марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.

Саудовский министр, а также глава Минэнерго РФ Александр Новак не раз заявляли, что продление действия текущих договоренностей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, говорили они.

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