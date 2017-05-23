Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей

Экономика и бизнес
23 мая, 12:15 дата обновления: 23 мая, 12:58 UTC+3

Стоимость марки не менялась с 2010 года, когда произошел переход на марки нового образца

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Стоимость специальной марки для маркировки табачной продукции увеличена до 200 руб. за 1 тыс. штук марок для наклеивания на пачку сигарет. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее стоимость такой марки составляла 150 рублей за 1 тыс. штук пачек.

Как уточняется в постановлении, стоимость марки не учитывает налог на добавленную стоимость (НДС), однако она включает в себя расходы, связанные с ее изготовлением, хранением у изготовителя и доставкой в территориальные налоговые органы.

Стоимость марки не менялась с 2010 года, когда произошел переход на марки нового образца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении в 2014 году
2
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
3
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
4
Почти половина россиян планирует провести лето дома
5
В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека
6
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
7
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
Темы дня
Загрузка...
Реклама