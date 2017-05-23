Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Стоимость специальной марки для маркировки табачной продукции увеличена до 200 руб. за 1 тыс. штук марок для наклеивания на пачку сигарет. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее стоимость такой марки составляла 150 рублей за 1 тыс. штук пачек.
Как уточняется в постановлении, стоимость марки не учитывает налог на добавленную стоимость (НДС), однако она включает в себя расходы, связанные с ее изготовлением, хранением у изготовителя и доставкой в территориальные налоговые органы.
Стоимость марки не менялась с 2010 года, когда произошел переход на марки нового образца.