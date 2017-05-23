Бюджетные ассигнования в рамках участия России в ЭКСПО-2017 составят 200 млн рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бюджетные ассигнования, выделенные для участия России во всемирной выставке ЭКСПО-2017, которая пройдет в Астане, составляют 200 млн рублей. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли, генеральный комиссар российского участия в ЭКСПО Георгий Каламанов.

"Бюджетные ассигнования федерального бюджета (для финансирования участия России в выставке - прим. ТАСС) составляют 200 млн рублей, мы планируем привлечь и внебюджетные источники, такой план у нас был", - сказал он.

Всемирная выставка ЭКСПО-2017 пройдет в этом году в Астане с 6 июня по 10 сентября. Тематикой выставки станет "Энергия будущего".

Россия открывает на выставке свой стенд, на котором уделит внимание арктической теме.

Также Россия проведет в рамках выставки более 100 деловых форумов и конференций, отметил директор деловой программы России на ЭКСПО Антон Атрашкин. К участию в выставке приглашены более 200 компаний и субъектов РФ.

Каламанов выразил уверенность, что участие в такого рода выставках имеет значение для имиджа страны, а также позволяет прийти к соглашениям с новыми партнерами.

"Планируем раскрыть (в рамках российского стенда на ЭКСПО - прим. ТАСС) тематику Арктики", - добавил замминистра, пояснив, что Россия рассчитывает на арктический регион как на базу для получения энергии будущего.

Атрашкин в свою очередь добавил, что в российском павильоне под куполом будет стоять настоящий айсберг, а в самом павильоне будет достаточно прохладно, что будет соответствовать выбранной Россией тематике.

Росатом, один из партнеров России на ЭКСПО, проведет тематическую неделю атомной энергетики с 17 по 22 июля в рамках подготовки к форуму.