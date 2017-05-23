В Мурманске появится первый профессиональный бизнес-клуб для женщин-предпринимателей

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МУРМАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Бизнес-клуб, где женщины-предприниматели смогут обмениваться опытом, искать деловых партнеров и повышать профессионализм, откроется в Мурманске, сообщила журналистам представитель "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в регионе Ольга Буч.
"Клуб будет способствовать развитию женского предпринимательства и поможет участникам работать более эффективно", - сказала Буч на открытии конференции "Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике" в Мурманске.
Помимо обмена опытом между непосредственными участниками клуба, здесь будут проходить выступления приглашенных экспертов в разных сферах. "Например, если предпринимателей интересует вопрос лицензирования, мы пригласим специалиста, который расскажет об этом направлении и даст практические совета", - добавила Буч. Сроки открытия бизнес-слуба пока не уточняются.
Опыт создания таких организаций в регионе уже есть. Они действуют в моногородах присутствия "Норникеля" - Заполярном, Никеле, Мончегорске. Число участников этих бизнес-клубов достигает 25 человек. По мнению инициаторов, в Мурманске такая площадка будет востребованной.
Конференция "Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике" проводится в Мурманске уже третий год в преддверии Дня предпринимателя, который в России отмечают 28 мая. Она является частью масштабной программы мероприятий, посвященных развитию малого бизнеса. В Мурманской области с апреля проходят тренинги, мастер- классы, на этой неделе состоится региональная инвестиционная энергетическая конференция, которую проведет компания "МРСК Северо-Запада". Она посвящена одному из важнейших вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, - упрощению процедур при подключении к сетям.
Программу мероприятий завершит заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области, в рамках которого будет доложено об итогах оказания государственной поддержки предпринимателям региона в 2016 году, обозначены перспективы на будущее.