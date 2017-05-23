Всемирный банк прогнозирует снижение уровня бедности в России в 2017-2019 гг.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Всемирный банк прогнозирует постепенное снижение уровня бедности в РФ в 2017-2019 гг. за счет замедления инфляции, а также роста доходов населения. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

"Ожидается снижение уровня бедности на фоне замедления темпов инфляции и восстановления доходов и потребления населения", - говорится в докладе международной организации.

В частности, в соответствии с базовым сценарием ВБ, доля бедного населения в РФ снизится до 13% в 2017 году с 13,5% в 2016 году и в 2018 и 2019 годах продолжит снижение до 12,3% и 11,6% соответственно. "В 2017 году поддержку потреблению и доходам населения окажет также повышение пенсий, проиндексированных на уровень инфляции за 2016 год, что может привести к их незначительному росту в реальном выражении", - отмечают эксперты ВБ в докладе.

Безработица близка к минимальной

Занятость и экономическая активность населения России, по данным ВБ, остаются на уровне, близком к исторически максимальному.

"Занятость и экономическая активность населения остаются на близком к исторически максимальному уровне, а безработица близка к минимальной. За первые три месяца 2017 года численность экономически активного и занятого населения практически не изменилась по сравнению с тем же периодом 2016 года. Но с учетом сезонных колебаний уровень экономической активности и уровень занятости населения поднялись выше 69% и 65% соответственно, компенсируя сокращение численности работоспособного населения. В результате немного снизилась безработица", - говорится в докладе.

Уровень безработицы в России, по данным ВБ, упал в первые три месяца 2017 года до 5,5% по сравнению с 5,9% за соответствующий период предыдущего года.

"Структура безработицы остается неизменной, сохраняя те же различия между мужской/женской безработицей и безработицей в городской/сельской местности. Многие безработные (30%) ищут работу более года. В связи с низкой мобильностью трудовых ресурсов уровень безработицы по- прежнему значительно варьировался в регионах, хотя тренд следовал общенациональным тенденциям", - говорится в докладе международной организации.

Умеренный рост экономики

Всемирный банк ожидает в 2017-2019 гг. умеренного роста экономики России в диапазоне 1,3-1,4%.

"Россию в 2017-2019 годы ожидают умеренные темпы роста экономики (в диапазоне между 1,3% и 1,4%) в условиях повышения цен на нефть и макроэкономической стабильности", - отмечается в документе.

В 2017 году ожидается умеренное восстановление мировой экономики за счет продолжения уверенного роста в странах - импортерах сырьевых ресурсов и восстановления роста в странах - экспортерах сырья.

Тем не менее восстановление роста в странах - экспортерах сырья в 2017 году оказалось более вялым, чем ожидалось, отражая более длительную, чем ожидалось, адаптацию некоторых стран к низким сырьевым ценам. Прогнозируется, что замедление экономики Китая затормозит ускорение роста в странах - импортерах сырья.

В 2018-2019 годах ожидается повышение темпов роста мировой экономики до 2,9% (2017 г. - рост на 2,7%), говорится в отчете.

Чувствительность к изменению цен на нефть

Всемирный банк считает, что прогнозы темпов роста экономики России все еще остаются чувствительными к изменению цены на нефть.

"Смоделированное 15-процентное снижение цены нефти приводит к сокращению роста до 1% в 2017 году и 1,2% в 2018 и 2019 годах. Смоделированное 15-процентное повышение цены нефти приводит к увеличению роста до 1,6% в 2017 году и 1,8% в 2018 и 2019 годах. Несмотря на принимаемые экономические меры, направленные на снижение чувствительности, волатильность нефтяных цен будет по- прежнему влиять на настроения потребителей и производителей. Мы предполагаем, что ответная реакция экономики на колебания цены нефти в сторону повышения будет чуть сильнее благодаря улучшению настроений инвесторов", - отмечается в докладе.

По прогнозу банка, Россию в 2017-2019 годы. ожидают умеренные темпы роста экономики (в диапазоне между 1,3% и 1,4%) в условиях повышения цен на нефть и макроэкономической стабильности.

Адаптация к падению цен на нефть

При этом, по данным ВБ, Россия адаптировалась лучше других экспортеров нефти к последствиям шока, связанного с падением нефтяных цен.

С июня 2014 года по январь 2016 года цены на нефть упали на 77%, что оказало резко негативное влияние на экспортеров энергоресурсов. Однако макроэкономические последствия этого шока по-разному проявились в разных странах, отмечают эксперты ВБ.

"В России корректировка темпов экономического роста произошла раньше, чем во многих других странах-экспортерах нефти, что отражает влияние экономических санкций на первых этапах и высокий уровень инфляции, связанный с введением режима плавающего валютного курса. Стабилизация валютного курса и инфляции способствовала V-образному восстановлению экономики в 2016-2017 годах, что отражает рост доверия к российской денежно-кредитной политике", - говорится в докладе международной организации.

Дальнейшее замедление инфляции

Инфляция в России продолжит замедляться к концу 2017 года до уровня немногим ниже 4% и стабилизируется около 4% в 2018-2019 гг..

"Мы ожидаем продолжение замедления потребительской инфляции до уровня несколько ниже 4% к концу 2017 года и ее стабилизацию вблизи 4% в 2018-2019 годах", - отмечается в документе.

Ожидается, что улучшение динамики потребления станет источником роста в 2017-2019 годах. Более низкая инфляция поддержит реальный уровень зарплат, которые станут основным источником роста реальных доходов населения, поскольку пенсии будут индексироваться на уровень инфляции. По мере восстановления экономики улучшение потребительских настроений, рост зарплат в реальном выражении и улучшение условий кредитования обеспечат рост потребительских расходов населения на 1,8% в 2017 году и 2,5% в 2018 и 2019 годах, прогнозирует Всемирный банк.

Международные резервы

По данным ВБ, международные резервы РФ находятся на уверенном уровне и обеспечивают покрытие импорта в течение 18 месяцев.

"Международные резервы в настоящее время находятся на уверенном уровне и обеспечивают покрытие импорта в течение 18 месяцев по сравнению с 16 месяцами в 2015 году", - отмечается в докладе международной организации.

В 2016 году международные резервы увеличились на $9 млрд по сравнению с 2015 годом. "Такой рост в большой степени связан с погашением крупными банками валютных кредитов, выданных Банком России, а также с изменением цен. В I квартале 2017 года международные резервы Банка России увеличились отчасти в связи с покупкой валюты, которую Банк России осуществляет от имени Министерства финансов РФ с февраля", - сообщается в докладе ВБ.

В феврале Минфин начал проводить операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов.

Инвестиции в основной капитал

Всемирный банк также прогнозирует рост инвестиций в основной капитал в России в 2017 году на уровне до 2%.

"В 2017 году мы ожидаем оживление роста инвестиций в основной капитал до 2% в условиях макроэкономической стабилизации, улучшения настроений инвесторов и более крепкого рубля", - говорится в докладе. В совокупности эти факторы могут помочь компаниям реализовать часть отложенного спроса на оборудование.

Учитывая значительное сокращение товарно-материальных запасов в 2015 году, Всемирный банк ожидает наращивания запасов в 2017 году на фоне восстановления экономики, что, в свою очередь, ускорит рост импорта до 10% в годовом выражении и поддержит некоторые российские обрабатывающие отрасли.

Чемпионат мира по футболу 2018 года может дополнительно поддержать государственные инвестиции, говорится в докладе.

В 2018 и в 2019 годах ожидается ускорение роста инвестиций в основной капитал до 2,5% и 3,5% соответственно - по мере снижения неопределенности относительно экономической политики и дальнейшего повышения внешнего спроса.

ЦБ и надзор за крупными участниками рынка

По данным ВБ, новый режим регулирования банковского сектора позволит Банку России сосредоточиться на надзоре за более крупными участниками рынка.

"Введение нового режима регулирования для банков позволит Банку России высвободить некоторые ресурсы и сосредоточить внимание на надзоре за более крупными и сложными финансовыми организациями", - говорится в докладе ВБ.

С 2018 года ЦБ РФ введет пропорциональное регулирование банковского сектора. Соответствующий закон был принят 2 мая 2017 года. В частности, предусматривается создание трехуровневой банковской системы в России: системно значимые банки (10 уже существующих крупнейших банков); банки, обладающие универсальной лицензией (требования к минимальному капиталу в размере 1 млрд руб.), и банки с базовой лицензией (размер капитализации от 300 млн руб. до 3 млрд руб.).

Банки с универсальной лицензией смогут осуществлять полный спектр банковских операций и должны будут соблюдать полный перечень нормативных требований, тогда как банки с базовой лицензией будут проводить ограниченный набор операций и должны будут выполнять упрощенные нормативные требования.