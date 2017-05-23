В первом квартале 2017 г. внешнеторговый оборот между Кубой и Татарстаном вырос в 1,5 раза

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот между Кубой и Татарстаном в первом квартале 2017 года составил $60,4 млн, что более чем в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Приволжского таможенного управления.

"За январь-март 2017 года внешнеторговый оборот между Кубой и Татарстаном составил $60,4 млн, за аналогичный период прошлого года - $38,8 млн", - говорится в материалах управления. Таким образом, внешнеторговый оборот вырос по сравнению с первым кварталом 2016 года более чем в 1,5 раза.

Как подчеркнул премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсией, Татарстан заинтересован в расширении объемов торговли с Кубой.

В эту страну поставляется продукция Казанского вертолетного завода и челнинского автогиганта "Камаз". В числе других перспективных направлений сотрудничества были названы взаимодействие в сфере здравоохранения, спорта и туризма.

По данным пресс-службы президента Татарстана, в 2016 году двусторонний внешнеторговый оборот между Кубой и Татарстаном достиг $100,6 млн. По итогам 2015 года этот показатель составлял $11,3 млн.