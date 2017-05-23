Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В первом квартале 2017 г. внешнеторговый оборот между Кубой и Татарстаном вырос в 1,5 раза

Экономика и бизнес
23 мая, 13:30 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 23, мая. /ТАСС

Как подчеркнул премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Татарстан заинтересован в расширении объемов торговли с Кубой

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Бабушкин/ТАСС

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот между Кубой и Татарстаном в первом квартале 2017 года составил $60,4 млн, что более чем в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Приволжского таможенного управления.

"За январь-март 2017 года внешнеторговый оборот между Кубой и Татарстаном составил $60,4 млн, за аналогичный период прошлого года - $38,8 млн", - говорится в материалах управления. Таким образом, внешнеторговый оборот вырос по сравнению с первым кварталом 2016 года более чем в 1,5 раза.

Как подчеркнул премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсией, Татарстан заинтересован в расширении объемов торговли с Кубой.

В эту страну поставляется продукция Казанского вертолетного завода и челнинского автогиганта "Камаз". В числе других перспективных направлений сотрудничества были названы взаимодействие в сфере здравоохранения, спорта и туризма.

По данным пресс-службы президента Татарстана, в 2016 году двусторонний внешнеторговый оборот между Кубой и Татарстаном достиг $100,6 млн. По итогам 2015 года этот показатель составлял $11,3 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
2
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
7
Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров
Темы дня
Загрузка...
Реклама