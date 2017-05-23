Инвесторы планируют вложить более 1,2 млрд руб. в проекты в свободном порту Ванино

ХАБАРОВСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Комиссия при наблюдательном совете свободного порта Владивосток в Хабаровском крае одобрила к реализации в режиме порто-франко 4 проекта на территории Ванинского района. Общая сумма инвестиций в них - более 1,2 млрд рублей.

Об этом сообщил ТАСС по итогам заседания комиссии заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетным инвестиционным проектам Юрий Чайка.

"На заседании комиссии были представлены четыре проекта, инициаторами которых стали "Морская компания "Свободный порт Ванино", Токинский лесопильный завод, "ДальТрестРыба" и "Автотранспортное предприятие Ванино", - сказал Чайка.

По его словам, все четыре компании подали заявки на получение статуса в Корпорацию развития Дальнего Востока в апреле-марте 2017 года. "Комиссия одобрила проекты к реализации, объем заявленных инвестиций - более 1,2 млрд рублей", - сказал Чайка.

Как отметил зампред, всего в Корпорацию развития Дальнего Востока заявки подали 12 потенциальных резидентов Свободного порта Ванино, пять из них зарегистрированы.

Общий объем инвестиций по заявкам составляет 82,6 млрд рублей, более 80 млрд - зарегистрированные резиденты с перспективой создания 1,1 тыс. рабочих мест. Это проекты по перевалке грузов (уголь и углеводороды) компаний "Дальневосточный Ванинский порт", "Прайм", "Форум ДВ", "Ванинский Трансуголь" и производственный - "Токинский кирпичный завод".

Вода для морских судов

По данным министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, "Морская компания "Свободный порт Ванино" намерена построить в поселке Ванино предприятие по снабжению морских судов пресной водой. Общий объем заявленных инвестиций - 410 млн рублей, из них 35 млн рублей - собственные средства, сроки реализации проекта - 2017-2037 годы.

На первом этапе планируется поставлять на суда 9,5 тыс. тонн воды в месяц (первые два года), с 2019 года - 22 тыс. тонн.

Компания планирует на первом этапе приобрести танкер-водолей водоизмещением 600-1200 тонны, в дальнейшем получить участок береговой линии в аренду для строительства причала и построить от него трубопровод до артезианской скважины. Пропускная способность трубопровода от 80 до 150 кубометров воды в час, сроки строительства 2022-2026 годы.

В 2029-2032 годах предполагается изготовить и смонтировать емкости из нержавеющей стали на 2 тыс. кубометров воды, а до 2037 года - запустить цех бутилирования пресной воды в емкости от 10 до 25 литров. На предприятии-резиденте свободного порта предполагается создание 70 новых рабочих мест.

Вокзал и пиломатериалы

Токинский лесопильный завод планирует начать производство пиломатериалов уже в 2017 году. Объем заявленных в проект инвестиций - 5,5 млн рублей собственных средств предприятия. Уже в этом году завод выпустит 6 тыс. кубом. пиломатериалов. В дальнейшем мощности будут наращиваться до 12 тыс. кубометров к 2026 году. На лесопильном производстве будет создано 26 рабочих мест.

"Автотранспортое предприятие Ванино" намерено построить современный автовокзал для обслуживания пассажиров, прибывающих в Ванинской район. Компания доработала заявку в части бизнес-плана и финансовой модели и направила ее в апреле 2017 года повторно в Корпорацию развития Дальнего Востока. Планируется построить автовокзал за 30,6 млн рублей, из которых 9,5 млн рублей - собственные средства инвестора, 21,1 млн - заемные.

На работу предполагается принять 30 человек, ежегодные отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составят 3,6 млн рублей (за 10 лет реализации проекта - 29,7 млн рублей).

С 2024 года после выхода на проектную мощность ожидаемый объем продаж автовокзального комплекса составит более 39 млн рублей в год,основной доход (94%) ожидается от аренды перрона и диспетчерского обслуживания.

"Филейные" инвестиции

"ДальТрестРыба" - самый "дорогой" и крупный из 4 заявленных проектов, для его реализации потребуется 771 млн рублей, 452 млн из них - это собственные средства инвестора, 319 млн - заемные. Инвестор планирует создать в порту Ванино высокотехнологичную рыбоперерабатывающую базу на 457 рабочих мест.

Срок реализации проекта - до 2020 года, в три очереди строительства. Проектная мощность предприятия - более 5 тыс.тонн филе кальмара без шкуры, 17,4 тыс. тонн филе минтая без костей, фарш и рыбная мука - 4% от всей готовой продукции. Кроме строительства самой базы, потребуется энергетическая, коммунальная и дорожная инфраструктуры, которые на выбранных земельных участках отсутствует.

Свободный порт Владивосток

Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Сегодня Свободный порт Владивосток включает в себя 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ Сахалинской области, городской округ Петропавловск-Камчатский Камчатского края и городской округ Певек Чукотки.

В этом году планируется распространить режим Свободного порта Владивостока еще на четыре муниципальных образования: Елизовский район Камчатского края, Углегорский городской округ Сахалинской области, городской округ Хабаровск и Советско-Гаваньский муниципальный район в Хабаровском крае.

Резиденты свободного порта имеют право на существенные льготы: в первые пять лет работы применяется пониженная ставка налога на прибыль - не более 5%, в течение последующих пяти лет - не более 12%. Резиденты порта освобождаются от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога. Для них также снижены совокупные отчисления во внебюджетные фонды - с 30% до 7,6%. При определенных условиях резиденты вправе применять ускоренный режим возврата НДС.