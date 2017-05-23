Компания из Краснодара планирует построить казино в игорной зоне Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российская компания ЗАО "Шамбала" (один из двух основных инвесторов южной игорной зоны "Азов-Сити") планирует построить развлекательный комплекс с казино на территории игорной зоны в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По словам генерального директора ЗАО "Шамбала" Максима Смоленцева, он готов инвестировать в новую игорную зону в Крыму", - говорится в сообщении. Объем планируемых инвестиций в компании пока не называют.

В сообщении отмечено, что участие компании в создании крымской игорной зоны "упирается в отсутствие законодательной базы и публично объявленных условий инвестиционных контактов". При этом со ссылкой на Смоленцева в компании отметили, что игорная зона в Крыму "совсем не помешает работе" южной игорной зоны "Азов-Сити", которая функционирует на границе Краснодарского края и Ростовской области. "Очевидно, что она (зона в Крыму) рассчитана на туристов, а в "Азов-Сити" ездят отдыхать в основном жители близлежащих районов", - сказал Смоленцев.

Южные игорные зоны

23 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым. Она должна появиться на полуострове до 2019 года. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что крупная российская компания готова инвестировать в создание игорной зоны порядка 8 млрд рублей. При этом власти не приводят название этой компании. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее в год до 25 млрд рублей. В июне 2016 года правительство Крыма определило границы будущей зоны, разместив ее на территории поселка Гаспра близ Ялты (площадь - 16,8 га).

ЗАО "Шамбала" - один из двух основных инвесторов первой игорной зоны России - "Азов-Сити" и оператором двух работающих там казино. Вторым инвестором является компания "Роял Тайм" из Казани. С 2010 года "Шамбала" инвестировала в создание казино свыше 2 млрд рублей. Всего инвесторы вложили в "Азов-сити" порядка 80 млрд рублей.

Согласно решению правительства РФ, "Азов-Сити" должна прекратить свою работу в конце 2018 года. На территории Краснодарского края игорная зона будет существовать только в Сочи.