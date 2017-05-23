Рогозин: "Газпром" загрузит заказами ОДК, "Вертолеты России" и Роскосмос

РЫБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. "Газпром" подпишет соглашения о загрузке мощностей Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), "Вертолетов России" и Роскосмоса заказами на оборудование для перекачки газа. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил на совещании по программе диверсификации предприятий ОПК в интересах ПАО "Газпром".

"Сейчас подготовлены четыре соглашения о намерениях. По итогам нашего совещания "Газпром" подпишет соглашения с ОДК, "Вертолетами России" и Роскосмосом", - сказал зампред правительства.

По его оценке, "работа отечественных оборонщиков с газовиками организована в целом неплохо", целый ряд организаций ОПК успешно работает в интересах "Газпрома". В качестве положительного примера он отметил работу ОДК, "Вертолетов России" и "Титан-Баррикады" города Волгограда.

Рогозин напомнил, что о возможности выполнения гражданских заказов для ТЭК разговаривал с президентом Владимиром Путиным в рамках заседания Военно-промышленной комиссии, которая состоялась в Рыбинске. "Мы об этом говорили с Владимиром Владимировичем в Рыбинске месяц тому назад, потом с Алексеем Борисовичем (Миллером) созвонились, договорились провести сегодняшнее мероприятие, сейчас осмотрели производственные мощности и уже появилось некое первое и, как я понимаю, такое позитивное впечатление, в том числе от возможностей ОДК и других наших корпораций военно-промышленного комплекса с точки зрения освоения аддитивных технологий", - отметил вице-премьер.

Соглашения

Глава "Газпрома" Алексей Миллер пояснил, что одно из соглашений касается газотурбинных двигателей. Соглашение о намерениях будет подписано между "Газпромом" и "ОДК-Газовые турбины" по освоению производства ГТУ-25У. Кроме того, будет подписано соглашение о намерениях с АО " Вертолеты России" по созданию вертолетов морского предназначения для арктических проектов компании Ми-171А2. Помимо этого " Вертолеты России", Роскосмос и "Газпром космические системы" подпишут соглашение о стратегическом партнерстве по организации связи в Арктике и развитию программы "СМОТР" для сопровождения судов по Северному морскому пути и мониторингу ледовой обстановки.

Также планируется подписать соглашение о намерениях между "Газпромом", ООО "Газпром инвестмент" и "Ростехом" по созданию производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей АЛ-31СТ на базе АО "Уфа-Авиагаз".

ОПК в силах удовлетворить потребности "Газпрома"

Рогозин считает, что российским предприятиям ОПК по силам удовлетворить потребности "Газпрома" в оборудовании.

"Думаю, что и объемы вашей инвестиционной программы, и та номенклатура, которая была сейчас вами перечислена по плечу нашему военно-промышленному комплексу, - сказал он на совещании по программе диверсификации предприятий ОПК в интересах ПАО "Газпром". - Мы сделаем все необходимое для того, чтобы это освоить на нашей территории. Ничего, никаких заказов не отдадим супостату".

В свою очередь Миллер обратил внимание участников совещания на то, что газовый гигант является очень крупным заказчиком. "Инвестиционная программа "Газпрома" на 2017 год составит 911 млрд руб., - напомнил он. - Могу сказать, что мы работаем достаточно точно по трехлетней инвестиционной программе".

Говоря о потребностях корпорации, Миллер отметил несколько направлений для импортозамещения оборудования. Первую очередь, по его словам, это трубы и газотурбинные двигатели. Он подчеркнул, что если в первом направлении вопрос решен, то ситуация с двигателями гораздо сложнее. "Здесь, в конечном итоге, нам надо стремиться к унификации", - считает он. Кроме того, глава "Газпрома" упомянул и интересы корпорации в Арктике. Речь о добычном оборудовании, которое можно использовать в условиях крайнего севера, и об оборудовании для работы на шельфе, в частности для придонной добычи.

"У "Газпрома" уже есть опыт придонной добычи на шельфе Охотского моря. Речь идет о Киренском месторождении. В текущий момент мы занимаемся благоустройством на Южно-Киренском месторождении, это очень важные с точки зрения обеспечения нас ресурсной базой месторождения и для Дальнего Востока и вообще для нашей восточной газовой программы", - подчеркнул Миллер, отметив, что сейчас используемое оборудование в основном импортное и именно в этот сектор был направлен основной санкционный удар.

Глава "Газпрома" упомянул и необходимость в отечественном оборудовании для сжижения газа, подчеркнув, что в этом направлении у российских предприятий "потенциал большой".