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Volkswagen прекратил сборку внедорожника Touareg на заводе в Калуге

Экономика и бизнес
23 мая, 14:56 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

В настоящий момент все автомобили этой модели завозятся в Россию из Европы. Возобновится ли сборка в Калуге, пока не сообщается

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КАЛУГА, 23 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Немецкий концерн Volkswagen прекратил сборку на заводе в Калуге внедорожника Touareg, сообщил ТАСС источник на предприятии.

"На заводе сборка Touareg прекращена, сборка этой модели в Калуге велась частичная. Причина остановки не ясна", - сказал собеседник агентства. В настоящий момент все автомобили этой модели завозятся в Россию из Европы. Возобновится ли сборка в Калуге, пока не сообщается. Комментарий в пресс-службе предприятия пока получить не удалось.

Немецкий концерн Volkswagen отмечал по итогам января 2017 года рост продаж в два раза автомобилей Touareg и Tiguan в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Touareg с начала 2017 года ни разу не вошел в список 25 самых продаваемых марок.

Компания Volkswagen Group представлена в России заводом в Калуге и производственной площадкой в Нижнем Новгороде. Завод в Калуге производит модели Polo Sedan, Tiguan и Skoda Rapid. Производственная мощность предприятия - 225 тыс. автомобилей в год.

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