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ЦБ рассматривает вопрос введения единого реестра вкладчиков

Экономика и бизнес
23 мая, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Такая мера существенно снизит риски махинаций и создания забалансовых вкладов, считает первый зампредседателя регулятора Дмитрий Тулин

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк России рассматривает вопрос введения единого реестра вкладчиков для борьбы с забалансовыми вкладами. Об этом на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку, посвященного годовому отчету ЦБ, сообщил первый зампредседателя регулятора Дмитрий Тулин.

"Мы всерьез задумываемся о том, чтобы ввести так называемый единый реестр вкладчиков, где бы в оперативном режиме происходил контроль и выверка данных учета банка и данными учета АСВ и ЦБ", - сказал Тулин.

Он отметил, что такая мера существенно снизит риски махинаций и создания забалансовых вкладов.

Кроме того, Центробанк готовит предложения по усилению уголовно-правовой ответственности в случае создания забалансовых вкладов. Тулин уточнил, что ответственность за подобного рода махинации должна быть предусмотрена как для руководства банка, так и остальных нарушителей. "У нас уже есть взаимопонимание с правоохранительными органами, и у нас уже есть сформулированный законопроект", - добавил Тулин.

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Персоны
Тулин, Дмитрий Владиславович
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