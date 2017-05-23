ЦБ рассматривает вопрос введения единого реестра вкладчиков

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк России рассматривает вопрос введения единого реестра вкладчиков для борьбы с забалансовыми вкладами. Об этом на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку, посвященного годовому отчету ЦБ, сообщил первый зампредседателя регулятора Дмитрий Тулин.

"Мы всерьез задумываемся о том, чтобы ввести так называемый единый реестр вкладчиков, где бы в оперативном режиме происходил контроль и выверка данных учета банка и данными учета АСВ и ЦБ", - сказал Тулин.

Он отметил, что такая мера существенно снизит риски махинаций и создания забалансовых вкладов.

Кроме того, Центробанк готовит предложения по усилению уголовно-правовой ответственности в случае создания забалансовых вкладов. Тулин уточнил, что ответственность за подобного рода махинации должна быть предусмотрена как для руководства банка, так и остальных нарушителей. "У нас уже есть взаимопонимание с правоохранительными органами, и у нас уже есть сформулированный законопроект", - добавил Тулин.