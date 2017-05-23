ЦБ рассматривает вопрос введения единого реестра вкладчиков

Россия и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам семьи и детейОбщество 23 мая, 15:13
Новый роман Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" выйдет в июнеКультура 23 мая, 15:06
Кольцово за 2 млрд рублей приобрел компанию, строящую аэропорт СаратоваТранспорт 23 мая, 14:59
Путин посетил Академию футбольного клуба "Краснодар" и пообщался с юными спортсменамиСпорт 23 мая, 14:58
Кремль не комментирует оружейную сделку США и Саудовской АравииПолитика 23 мая, 14:57
ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты восстановления в МПКСпорт 23 мая, 14:56
Путин прибыл в Краснодар, где проведет заседание Совета по спортуСпорт 23 мая, 14:53
Защита Младича подала апелляцию в МТБЮ на отказ во временном освобожденииМеждународная панорама 23 мая, 14:50
Астронавты NASA начали выход в открытый космос для замены оборудования на поверхности МКСКосмос 23 мая, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк России рассматривает вопрос введения единого реестра вкладчиков для борьбы с забалансовыми вкладами. Об этом на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку, посвященного годовому отчету ЦБ, сообщил первый зампредседателя регулятора Дмитрий Тулин.
"Мы всерьез задумываемся о том, чтобы ввести так называемый единый реестр вкладчиков, где бы в оперативном режиме происходил контроль и выверка данных учета банка и данными учета АСВ и ЦБ", - сказал Тулин.
Он отметил, что такая мера существенно снизит риски махинаций и создания забалансовых вкладов.
Кроме того, Центробанк готовит предложения по усилению уголовно-правовой ответственности в случае создания забалансовых вкладов. Тулин уточнил, что ответственность за подобного рода махинации должна быть предусмотрена как для руководства банка, так и остальных нарушителей. "У нас уже есть взаимопонимание с правоохранительными органами, и у нас уже есть сформулированный законопроект", - добавил Тулин.